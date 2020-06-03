الأمم المتحدة تندد بـ"العنصرية" في أميركا

المصدر: جنيف- أ ف ب

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء، بـ"العنصرية البنيوية والاعتداء غير المسبوق على صحافيين في الولايات المتحدة التي يستمر فيها حراك احتجاجي واسع النطاق رفضا للعنصرية وعنف الشرطة".

وقالت المفوضة ميشيل باشليه في بيان إن "الأصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم بحق الأميركيين العزّل من أصل إفريقي يجب أن يتم الاصغاء إليها. الأصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة يجب أن يتم الاصغاء اليها. والأصوات التي تطالب بإنهاء العنصرية المزمنة والبنيوية التي تسود المجتمع الأميركي ينبغي الاصغاء إليها".

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