إعادة فتح القصر الإمبراطوري في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعادت اليابان، أمس، فتح القصر الإمبراطوري أمام مواطنيها، بعد إغلاق دام شهرين بسبب فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

وقد أعادت وكالة القصر الإمبراطوري فتح الحدائق الشرقية في وسط طوكيو، ولكن تم قصر عدد الزوار على 50 شخصاً كل صباح ومساء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتعين على الزوار ارتداء كمامات والخضوع لقياس درجة الحرارة عند مدخل القصر. يشار إلى أن الحدائق تحيط بها فنادق فاخرة ومناطق تجارية تعد مقصداً سياحياً مهماً في اليابان.

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