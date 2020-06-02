"أكبر دولة إسلامية" تعلن عدم إيفاد حجاجها إلى السعودية هذا العام بسبب "كورونا"

المصدر: جاكرتا - د ب أ

أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت عدم إيفاد حجاجها إلى السعودية هذا العام بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية عن وزير الشؤون الدينية فخر الرازي القول اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول موسم الحج، إن "الحكومة قررت عدم إرسال حجاج لموسم 2020/1441".

ونقلت الوكالة أنه "يجب أن تكون الأولوية هي الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، منذ المغادرة لأداء الحج وحتى العودة إلى البلاد".

وقال الوزير: "لقد كان من الصعب اتخاذ هذا القرار. وقد بذلنا كل جهد ممكن، ولكن من الناحية الأخرى، نحن مسؤولون عن حماية الحجاج".

ولم تمنح السعودية التصاريح اللازمة لأي دولة بعد للترتيب لموسم الحج. وأوضح الرازي أن الحكومة لم يعد لديها وقت كاف لإعداد الخدمات وتوفير الحماية للحجاج.

وأوضح الوزير أن القرار ينطبق على كافة المواطنين الإندونيسيين وكافة التأشيرات بما في ذلك الدعوات.

وباعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، فقد تم منح إندونيسيا أعلى حصة للحج هذا العام، حيث تم السماح لها بإيفاد 221 ألف حاج.

وكان نحو 2.5 مليون حاج قد أدوا المناسك العام الماضي.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، طالب في نهاية مارس الماضي من جميع المعنيين بالحج حول العالم التريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا عالميا.

ولم يصدر بعد أي تفاصيل من السعودية بشأن موسم الحج لهذا العام.

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