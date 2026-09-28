"صحة دبي" تستعرض برامج نوعية لاستقطاب الكفاءات الوطنية في "رؤية 2026"

تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بمعرض الإمارات للوظائف "رؤية 2026"، حزمة من البرامج التدريبية والتخصصية، والفرص الوظيفية، ضمن جهودها المستمرة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في تطوير واستدامة القطاع الصحي.

وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على برنامج "نخبة"، ومسارات التعليم والتدريب الطبي، التي تضم برنامج الامتياز، وبرامج الإقامة الطبية والزمالة، إلى جانب 529 فرصة وظيفية تعرضها الهيئة بالتعاون مع ست منشآت طبية من القطاع الخاص في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في استقطاب المواهب الوطنية وتوسيع الخيارات والمسارات المهنية المتاحة أمامها.



ويصاحب مشاركة الهيئة تنظيم ورش وجلسات تفاعلية طيلة أيام المعرض لتعريف الباحثين عن عمل بالبرامج والفرص الوظيفية والتدريبية في القطاع الصحي، ومتطلبات الالتحاق بها، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، إضافة إلى تنظيم جلسة متخصصة حول بناء الهوية المهنية عبر منصة "لينكدإن" لتعريف المشاركين بآليات تعزيز حضورهم المهني، واستكشاف توجهات ورؤى القطاع الصحي، وتطوير أساليب عرض خبراتهم ومسيرتهم المهنية عبر المنصة.

استثمار طويل الأمد في الكفاءات الوطنية

وأكدت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة في دبي الدكتورة خولة عيسى الحجاج، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل القطاع الصحي، مشيرة إلى أهمية استقطاب الإماراتيين إلى المهن والتخصصات الصحية، وتأهيلهم ضمن مسارات تدريبية ومهنية متقدمة تواكب احتياجات القطاع وتطوراته المستقبلية.

وقالت: " نحرص على أن تتجاوز جهود استقطاب الكفاءات الوطنية مفهوم توفير الفرص الوظيفية، لتشمل بناء مسارات مهنية متكاملة تقوم على التعليم والتدريب والتخصص والتطور المستمر، بما يمكّن المواهب الإماراتية من اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات، ويشجع المزيد من أبناء وبنات الوطن على اختيار التخصصات الصحية وبناء مستقبلهم المهني فيها".

وأكدت أن منظومة التعليم والتدريب الطبي تسهم في بناء وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة في التخصصات التي يحتاج إليها القطاع الصحي، ورفده بخبرات قادرة على مواكبة التطورات العالمية في العلوم والممارسات الصحية، بما يعزز استدامة رأس المال البشري في القطاع الصحي.

برنامج "نخبة"

ومن جانبها، قالت مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة في دبي نورة المدفع: إن برنامج "نخبة" يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها لمدة 12 شهراً، تحت إشراف خبرات متخصصة، ويتم تقييم وتعيين المتميزين في الوظائف الشاغرة وفق الاحتياجات الفعلية للهيئة.

وأكدت المدفع أن مشاركة الهيئة في "رؤية 2026" تتيح لها التواصل المباشر مع المواهب الوطنية والتعرف إلى قدراتها وطموحاتها، وتعريفها بالفرص والمسارات المهنية والتدريبية، إلى جانب إجراء مقابلات خلال المعرض لمختلف الوظائف والتخصصات المتاحة، وبما يساهم في استقطاب المواهب الوطنية، ودعم خطط وبرامج الهيئة في مجال التوطين، واستدامة الخبرات في القطاع الصحي.