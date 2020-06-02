إصابة رئيس جامعة مصرية ونائبه بـ"كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت جامعة مدينة السادات في مصر، أمس الاثنين، عن إصابة رئيسها، أحمد بيومي، ونائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حمدي عمارة، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة، أن الدكتور بيومي يخضع للحجر الصحي المنزلي.

وأوضح البيان أن حالته "مستقرة ويتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة"، مضيفا أن إدارة الجامعة تتمنى "الشفاء العاجل لسيادته وكذلك لجميع المرضى المصابين".

كما أصيب نائب رئيس الجامعة نفسها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حمدي عمارة، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي المنزلي لتنفيذ بروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.

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