"الصحة العالمية" ستتخذ قراراً بشأن عقار لعلاج "كورونا" خلال 24 ساعة

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، اليوم الاثنين، إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من بين الذين يروجون لاستخدام هذا العقار الخاص بعلاج الملاريا للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بالرغم من تحذيرات طبية من مخاطر مصاحبة لاستخدامه.

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