الجيش المصري يقتل 19 عنصراً «تكفيرياً» في سيناء

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن الجيش المصري أنه قتل 19 عنصراً «تكفيرياً» خلال عملياته العسكرية، الأسبوع الماضي، في إطار حملته على المجموعات المسلحة والمتطرفة في شمال ووسط سيناء.

وقال الجيش في بيان نُشر، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تكفيرية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمال سيناء» قامت القوات المسلحة «بتنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرتا عن مقتل ثلاثة أفراد تكفيريين شديدي الخطورة». وأضاف البيان: «كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة، تمّت زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك».

وتابع أن القوّات الجوية نفّذت أيضاً عدداً من الغارات «المركّزة لتمركزات عدة للعناصر التكفيريّة، نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيرياً».

وكشف الجيش، في البيان، أنه «نتيجة للأعمال القتالية تم استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين».

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