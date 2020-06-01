البابا فرنسيس: كل شيء سيكون مختلفاً بعد الوباء

المصدر: الفاتيكان - أ.ف.ب

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إن «كل شيء سيكون مختلفاً بعد الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد الذي ستتجاوزه البشرية بشكل أفضل أو أسوأ»، داعياً إلى «مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً».

وأضاف البابا في رسالة بالفيديو: «عندما نتجاوز هذا الوباء، لن نتمكن من الاستمرار في ما كنا نفعله، وبالشكل الذي كنا نفعله.. كل شيء سيكون مختلفاً».

وتابع: «هذا الوباء جعلنا نعيشه بطريقة أكثر مأساوية. إننا أمام واجب بناء واقع جديد، العالم مجروح اليوم، خصوصاً لدى الأكثر فقراً المنبوذين».

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