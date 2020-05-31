تحذير ياباني من موجة لـ«كورونا»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

طالبت لجنة خبراء يابانية الحكومة بتوسيع نطاق اختبارات «بي.سي.آر» للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الأنظمة الطبية؛ للاستعداد لموجة ثانية محتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء.

وعندما شهدت اليابان زيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 من أوائل أبريل حتى منتصف الشهر ذاته، أصبح من الصعب على بعض المناطق إجراء اختبارات «بي.سي.آر» على الفور للحالات المشتبه بها التي يرى الأطباء أن هناك حاجة لإجراء اختبارات الفيروس لها، طبقاً لما ذكرته اللجنة.

وطلبت اللجنة، برئاسة المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية تاكاغي واكيتا، من الحكومة، ضمان إمكانية إجراء اختبارات الفيروس بسرعة.

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