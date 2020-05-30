عقار "أناكينرا" يثبت فعاليته في علاج حالات "كورونا" الشديدة

المصدر: ترجمة: مكي معمري "لوسوار"

أعطى دواء "أناكينرا"، المخصص للأمراض الروماتيزمية، نتائج "مشجعة" في علاج الأشكال الحادة من مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال تقليل خطر الوفاة وضرورة وضع جهاز التنفس الاصطناعي، في العناية المركزة، وذلك بحسب دراسة فرنسية جديدة.

ووفقاً للباحث والطبيب توماس هويت، وزملاؤه، من مجموعة مستشفى "باريس سان جوزيف"، فقد أعطي الدواء ل 52 مريضاً، يعانون من شكل حاد من "كورونا"، عن طريق الحقن، لمدة 10 أيام. وقد سجل الفريق الطبي الفرنسي انخفاضاً ملحوظاً في خطر الموت والدخول إلى العناية المركزة لتلقي التنفس الاصطناعي.

وقال أخصائي الروماتيزم، راندي كرون، من جامعة ألاباما الأميركية، "إن الانخفاض الكبير في معدل الوفيات، المرتبط باستخدام أناكينرا، في هذه الدراسة، أمر مشجع في هذه الأوقات الصعبة". وفي مجلة "ذا لانسيت ريماتولوجي" المتخصصة، تم التأكيد على "ملامح السلامة المواتية" لهذا الدواء المعروف جيدا عند أطباء الروماتيزم.

وبينما توفي ربع المرضى الذين عولجوا بالـ"أناكينرا"، أو أدخلوا العناية المركزة، فقد وصلت النسبة إلى نحو 73٪ بالنسبة لمن لم يخضعوا لهذا العلاج الحيوي. وفي المجموعة التي تلقت الدواء، لوحظ انخفاض سريع في الحاجة إلى الأكسجين، بعد 7 أيام من العلاج.

وتابع كرون: "في انتظار المزيد عن نتائج مثل هذه التجارب، عقار أناكينرا يقدم أملاً لأولئك الذين تأثروا بشدة بكوفيد 19".

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