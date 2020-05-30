"تويتر" تتراجع وتبرئ تغريدة ترامب "المثيرة للجدل"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكد البيت الأبيض أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» «تراجعت عن قرارها بشأن تغريدة الرئيس دونالد ترامب، وقالت في رسالة واضحة إن تغريدة الرئيس حول أحداث مينيابوليس، والتي وضع عليها سابقاً إشارة تقول إن التغريدة تخالف حظر تبرير العنف على الموقع، لم يرد فيها ما يخالف القوانين والقواعد الخاصة بـ(تويتر)».

وكان ترامب وصف، في تغريدته «المثيرة للجدل» المحتجين في مينياوبوليس بالمخربين، متوعدا بمواجهتهم، ومحذراً من إطلاق النار في حال حصول عمليات نهب.

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