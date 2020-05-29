بالفيديو.. مقاتلات روسية تبعد قاذفات أميركية عن أجواء البحر الأسود والبلطيق

مقاتلة روسية خلال اقترابها من قاذفة أميركية. من المصدر

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم رصد قاذفات أميركية من نوع B-1B، فوق البحر الأسود وبحر البلطيق، لتقوم مقاتلات روسية باعتراضها.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في 29 مايو، رصدت قوات الدفاع الجوي للمناطق العسكرية الغربية والجنوبية تحليق قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية من نوع " بي -1 بي" فوق المياه المحايدة للبحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية".

وأضافت الوزارة في البيان بأن مقاتلتين من طراز Su-27P وSu-30SM، تابعتين للمنطقة العسكرية الغربية والجنوبية، قامتا بمرافقة القاذفات الأميركية بغرض إبعادها.

 

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