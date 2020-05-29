بالفيديو.. مقاتلات روسية تبعد قاذفات أميركية عن أجواء البحر الأسود والبلطيق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم رصد قاذفات أميركية من نوع B-1B، فوق البحر الأسود وبحر البلطيق، لتقوم مقاتلات روسية باعتراضها.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في 29 مايو، رصدت قوات الدفاع الجوي للمناطق العسكرية الغربية والجنوبية تحليق قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأميركية من نوع " بي -1 بي" فوق المياه المحايدة للبحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية".

وأضافت الوزارة في البيان بأن مقاتلتين من طراز Su-27P وSu-30SM، تابعتين للمنطقة العسكرية الغربية والجنوبية، قامتا بمرافقة القاذفات الأميركية بغرض إبعادها.

Российские истребители сопровождают B-1B ВВС США над Черным морем



Силы ПВО обнаружили стратегические бомбардировщики В-1в ВВС США над Черным и Балтийским морями. Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ pic.twitter.com/A8n0WFoqRw — zvezdanews (@zvezdanews) May 29, 2020

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