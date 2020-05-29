روسيا تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

المصدر: موسكو - رويترز

سجلت روسيا 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في زيادة قياسية خلال يوم واحد مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387 ألفا و623 لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت السلطات يوم الخميس ارتفاع مجمل الإصابات بواقع 8371 حالة إلى 379051 وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4142 بعد تسجيل 174 وفاة ليل الاربعاء.

وينتقل تركيز انتشار الفيروس من موسكو إلى الأقاليم الروسية. وكانت موسكو المدينة الأكثر تضررا بالوباء لكن عدد الحالات الجديدة لديها تراجع إلى 2054 يوم الخميس من ذروة سجلتها في السابع من مايو أيار وبلغت 6703 حالات.



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