سلطنة عمان: رفع الإغلاق عن مسقط في 29 مايو

المصدر: مسقط - العمانية

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلطنة عمان، اجتماعاً صباح اليوم لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقالت اللجنة إنه في إطار اهتمامها بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة، فقد قررت اللجنة رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتباراً من يوم الجمعة 29 مايو 2020.

وقررت اللجنة إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من يوم الأحد 31 مايو مع إمكانيّة تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنويّة، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكوميّة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

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