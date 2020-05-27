10 مليارات دولار للقاح «كورونا»

المصدر: بروكسل - رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أمس، إن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض «كوفيد-19» جمعت حتى الآن 9.5 مليارات يورو (10.4 مليارات دولار).

وأضافت على «تويتر»: «نتيجة عظيمة.. الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات العالمية الذي تقوده المفوضية الأوروبية».

وكانت حملة التمويل قد جمعت ثمانية مليارات دولار من زعماء عالميين ومؤسسات أخرى في الرابع من مايو عندما تم إطلاقها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news