15 يونيو.. الموعد المقترح لإعادة فتح الحدود في أوروبا

المصدر: روما - أ ف ب

تسعى إيطاليا من أجل استئناف منسّق للتنقل في أوروبا في 15 يونيو، وفق ما أعلن وزير خارجيتها لويجي دي مايو.

وقال الوزير لتلفزيون "راي 1": "نعمل بهدف التمكن من أن نتنقل جميعاً في 15 يونيو في أوروبا".

وأضاف: "ألمانيا ترغب في إعادة فتح الحدود في 15 يونيو، نعمل على ذلك مع النمسا ودول أخرى".

وتصبّ هذه التصريحات في اتجاه دعوة فرنسية ألمانية لإعادة فتح الحدود في أسرع وقت ممكن، أطلقها اليوم الثلاثاء رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني.

ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتباراً من منتصف يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.

من جانب إيطاليا، يأمل دي مايو في السماح بدخول السياح الأجانب عبر إعطائهم "إرشادات متجانسة" في كافة المناطق، مضيفاً: "علينا إنقاذ ما يمكننا إنقاذه من فصل الصيف لمساعدة المستثمرين".

وفي المبدأ، سيُسمح بالتنقل بشكل حرّ بين المناطق في إيطاليا اعتباراً من الثالث من يونيو. لكن يُرتقب اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في نهاية الأسبوع لأن الحكومة لا تزال قلقة بشأن الوضع في لومبارديا وبييمونتي في شمال البلاد، حيث سُجّل أمس ثلثا عدد الإصابات الجديدة.

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