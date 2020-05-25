عاصفة تخلف دماراً واسعاً في أستراليا

المصدر: كانبرا - وام

ضربت عاصفة شديدة المناطق الساحلية لولاية ويسترن أستراليا، بما فيها مدينة بيرث عاصمة الولاية، محدثة دمارا شديدا.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية إنها استجابت لمئات المكالمات للمساعدة بعد منتصف ليل وصباح الاثنين، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأسقف والأبنية، ودخول المياه في المنازل، وسقوط الأشجار على الممتلكات.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن أقوى عاصفة رياح بلغت سرعتها 126 كيلومترا في الساعة، سجلت في كيب ليوين في جنوب غرب الولاية، مشيرا إلى أن الرياح كانت مثيرة للعواصف الترابية فى بعض المناطق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أسترالية بأن أسطح المنازل تضررت كما تساقطت الأشجار مع اجتياح الرياح الخطيرة للمناطق الساحلية الشمالية لولاية ويسترن، مشيرة إلى أن حوالي 50 ألف منزل في أنحاء الولاية انقطع عنه الكهرباء بعد منتصف الليل.

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