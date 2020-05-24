رحيل حارس الملوك في السعودية سعدي بن شنيبر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رحل الحارس الشخصي ورفيق الملوك في السعودية سعدي بن شنيبر عن عمر يناهز 96 عاماً، في السادس والعشرين من رمضان هذا العام، فقد رافق الملك خالد والملك فهد، وقبلهما في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، وعاصر مراحل فارقة في التاريخ السعودي، وأمضى أكثر من 45 عاماً في خدمته التي بدأت مبكراً، ذلك حسب ما ذكره موقع العربية.

يذكر ان سعدي قدم من البادية صغيراً بعمر الـ17 عاماً، بحثًا عن الرزق، ولم يكن يعلم أنه سيعمل في البلاط الملكي وحول ملوك السعودية، التحق بعمر السابعة عشرة في القطاع العسكري وتحديدًا في الحرس الملكي، وسريعًا أصبح في الحراسة الخاصة للملك عبدالعزيز، وعمل معه حتى وفاة الملك المؤسس.

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