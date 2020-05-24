كوبا تتحدث عن فاعلية عقارين

المصدر: هافانا - رويترز

قالت كوبا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، أدى إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا، بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من «كوفيد-19».

وتأمل الحكومة زيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية، وقد روجت عقارات مختلفة تنتجها، للمساعدة في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومعالجة مرض «كوفيد-19»، الذي يسببه.

وعزت الحكومة، إلى حد كبير، التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة بالوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من «كوفيد-19» إلى استخدام عقارين، ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة، والذي يهاجم الأنسجة السليمة، وكذلك الفيروس الغازي.

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