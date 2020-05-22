ترامب: سأنتهي قريباً من تناول «هيدروكسي كلوروكين»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سينتهي قريباً من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس «كورونا»، لينهي بذلك جدلاً بشأن ذلك الدواء الذي لقي انتقادات واسعة من الشعب وخبراء صحة. وأوضح ترامب، أثناء اجتماع في البيت الأبيض، مساء أول من أمس، أنه سينتهي من تناول ذلك العقار خلال يوم أو يومين، وأردف: «أعتقد أن الأمر سيستغرق يومين».

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه يتناول جرعة يومية من ذلك العقار، الذي يستخدم بشكل شائع في علاج الملاريا.

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