إثيوبيا: سد النهضة اكتمل بنسبة 73%

المصدر: أديس أبابا - د ب أ

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقيلا، إن عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73%، مشيرا إلى أن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء سد النهضة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) مساء الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن بقيلا سلط الضوء في تلك الإحاطة على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة.

وأضافت الوكالة أن الوزير شرح أسباب "فشل" المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.

وأخبر الوزير السفراء أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 5ر55 مليار متر مكعب.

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