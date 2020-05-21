روحاني: بلغنا مرحلة احتواء «كورونا» والطريق لايزال طويلاً

المصدر: طهران - د.ب.أ

صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بأن بلاده تحقق يومياً تقدماً في مجال مكافحة فيروس كورونا، وقال إنها «بلغت مرحلة احتوائه تقريباً». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول خلال اجتماع الحكومة أمس: «على مدار نحو ثلاثة أشهر، نتقدم إلى الأمام خطوة خطوة، ولم نتراجع، وقد بلغنا حدود احتواء المرض تقريباً، إلا أن المسافة أمامنا لاتزال طويلة حتى نهاية الطريق». وفي المقابل اعتبر أن الإدارة الأميركية قدمت «أسوأ إدارة للفيروس في العالم وأثبتت مدى عجزها في هذا المجال».

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