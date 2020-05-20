برلماني إيراني يطالب سورية برد 30 مليار دولار لطهران

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف أحد المشرعين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، عن إنفاق بلاده ما بين 20 مليار دولار و30 مليار دولار في سورية، لدعم دمشق ومحاربة تنظيم الدولة "داعش".

وفي حوار بالفيديو مع موقع "اعتماد" الإيراني، قال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو البرلمان المنتهية ولايته والذي كان عضوًا في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن إيران يجب أن تستعيد هذه الأموال من سورية.

وبالمقارنة، بلغت ميزانية الدفاع الإيرانية بالكامل، خلال العام الماضي، نحو 700 تريليون ريال (16.6 مليار دولار)، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ".

وليست هذه المرة الأولى التي يردد فيها فلاحت بيشه مثل هذه التصريحات، حيث ذكر في عام 2018، عندما كان رئيسًا للجنة، أن "مساعدة إيران لسورية حق من حقوق الشعب، ويجب تسويتها في العلاقة بين طهران ودمشق".

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