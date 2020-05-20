الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن تهديداتها للضفة

المصدر: نيويورك - أ. ف. ب

طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بـ"التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية"، كما دعا القادة الفلسطينيين إلى العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وهي "الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".



وقال ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعاً لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".

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