بوتين يعيد مهام رئيس وزرائه بعد التعافي من «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أفاد الكرملين، أمس، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أعاد مهام رئيس الوزراء بمرسوم أصدره أمس، وذلك بعد تعافي رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من إصابته بفيروس كورونا.

وألغى بوتين التكليف المؤقت الذي كان أصدره لنائب رئيس الوزراء أندريه بيلوسوف للقيام مؤقتاً بمهام ميشوستين.

وأعلن ميشوستين قبل ثلاثة أسابيع إصابته بفيروس كورونا.

وفي إشارة إلى استئنافه لعمله، شارك ميشوستين أمس في اجتماع عبر مؤتمر الفيديو، تحدث فيه عن تحسن الوضع العام في مكافحة الفيروس في البلاد. وقال أول من أمس إن نحو ثلث مناطق روسيا مستعدة لرفع فوري لتدابير الإغلاق التي كان تم فرضها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان ميشوستين واحداً من كبار المسؤولين الروس الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك إلى جانب كل من ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين ووزراء العلوم والثقافة والبناء.

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