إجراء تقييم مستقل لاستجابة «الصحة العالمية» للوباء

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أمس، على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل تفاقم الانتقادات الأميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قراراً بالإجماع يدعو إلى «تقييم محايد ومستقل وشامل» للاستجابة الدولية للأزمة، بما في ذلك التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة، و«إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19».

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