الولايات المتحدة تتهم منظمة الصحة العالمية بـ"الفشل"

المصدر: جنيف – رويترز

قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن جزءا كبيرا من خروج وباء كورونا عن السيطرة يرجع إلى "فشل المنظمة"، ودعت إلى تحلي المنظمة بمزيد من الكفاءة.



وقال وزير الصحة الأميركي أليكس أزار للاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد عبر الإنترنت: "حدث فشل من جانب هذه المنظمة في الحصول على المعلومات التي احتاجها العالم، وتسبب هذا الفشل في خسارة العديد من الأرواح".



وأضاف دون أن يذكر الصين بالاسم: "استخفت دولة عضو واحدة على الأقل بالتزاماتها المعنية بالتحلي بالشفافية في محاولة لإخفاء تفشي الوباء على ما يبدو، وعاد ذلك بتكلفة هائلة على العالم أجمع".

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