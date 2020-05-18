مسؤول في منظمة الصحة العالمية: على الدول الأوروبية الاستعداد وليس الاحتفال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال مدير المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية الدكتور هانز كلوغ، إن على الدول الأوروبية ألا "تحتفل" بتراجع عدد الوفيات الناجمة عن فيرورس كورونا، وأن تركز على الاستعداد لموجة "كوفيد 19" الثانية في الشتاء.

ووجه كلوغ التحذير المشؤوم حيث تتطلع الدول إلى تقليل قيود الإغلاق، وأضاف إنه "قلق للغاية" من أن الفيروس التاجي قد يبلغ ذروته مرة أخرى في الوقت الذي ستعاني منه الخدمات الصحية في ظل انتشار أنفلونزا الشتاء أيضا.

ودعا الدول إلى تعزيز الإجراءات من خلال زيادة عدد أسرّة الطوارئ، قائلاً إن الوقت حان "للاستعداد وليس للاحتفال".

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