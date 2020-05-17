الهند تتجاوز الصين في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند تلك الحالات المسجلة في الصين، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 85 ألفاً و940 حالة إصابة، فضلاً عن 2752 حالة وفاة. وسجلت الصين 82 ألفاً و941 حالة إصابة و4633 حالة وفاة، منذ اكتشاف الفيروس أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين. يذكر أن أكثر المدن تضرراً في الهند هي ماهاراشترا حيث سجلت 29 ألفاً و100 إصابة، ثم تاميل نادو التي سجلت 10 آلاف و108 إصابات، تليها نيودلهي بـ8895 إصابة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وفي الساعات الـ24 الماضية سجلت الهند 3970 إصابة جديدة و103 وفيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news