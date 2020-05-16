مصر تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت مصر اليوم السبت تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد في بيان إن 151 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.





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