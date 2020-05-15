بوروندي تطرد رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية

المصدر: نيروبي -رويترز

طردت بوروندي رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية لديها تزامناً مع حملات الانتخابات الرئاسية التي ينظم فيها السياسيون تجمعات كبيرة رغم المخاطر الصحية لوباء فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة أمس أن وزارة الخارجية بعثت رسالة بتاريخ 12 مايو إلى رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في البلاد والتر كازادي مولومبو وثلاثة من مساعديه تأمرهم فيها بمغادرة البلاد بحلول اليوم الجمعة.

وأكد مساعد وزير الشؤون الخارجية برنار نتاهيراغا إعلان هؤلاء المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» لكنه لم يذكر أي سبب للطرد.

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