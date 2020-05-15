مصر: استمرار إغلاق المدارس والجامعات خلال «التعايش» مع كورونا

المصدر: عواصم - وكالات

قررت وزارة الصحة المصرية، أمس، استمرار إغلاق خمسة قطاعات على رأسها المدارس والجامعات والأنشطة الترفيهية والمطاعم خلال خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي سيتم تطبيقها في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم السماح لعدد من الهيئات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء فترة انتشار كورونا.

وأشارت إلى أن هناك خمسة كيانات أو هيئات يمنع عودتها إلى العمل مع وجود كورونا، هي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات، والمطاعم، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.

وفي الرياض أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 283 حالة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي أمس، إلى تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 46869 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 1429 حالة شفاء.

وفي مسقط أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 4341.

وأكدت الوزارة أن 1303 حالات قد تماثلت للشفاء.

من جهة أخرى أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مخيمين كبيرين للاجئين في جنوب السودان.

وقالت المنظمة إنها «قلقة للغاية» بشأن رصد فيروس كورونا في أكبر مخيم في البلاد عند قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة بينتيو، بالإضافة إلى مخيم آخر في العاصمة جوبا.

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