«الدفاع» تنظم «كونغرس الطب العسكري» في نوفمبر المقبل

تنطلق في أبوظبي، خلال الفترة من التاسع إلى 13 من نوفمبر المقبل، فعاليات «الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري - أبوظبي 2026»، الذي تنظمه وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.

ويُتوقع أن يستقطب الكونغرس أكثر من 2000 مشارك، وما يزيد على 300 متحدث، وتمثيل أكثر من 40 تخصّصاً في مجالات الطب والصحة من 120 دولة حول العالم.

وتتركز أبرز مناقشات الكونغرس حول دمج الذكاء الاصطناعي في الطب، وتكامل الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية، والاستعداد للأوبئة المستقبلية، إضافة إلى إدارة الاستجابة للإصابات الجماعية ومخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وطب الكوارث والفضاء والدبلوماسية الصحية العالمية.

واعتمدت اللجنة المنظمة لـ«الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري - أبوظبي 2026» البرنامج العلمي، وفتحت باب التسجيل لحضور فعالياته.

ودعت اللجنة القيادات الطبية في مختلف القطاعات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، والطلبة، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس، للمشاركة في جلساته العلمية، وورش العمل، وفعالياته المتنوعة، والاستفادة من برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، والتواصل مع نخبة الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

ويتضمن البرنامج العلمي للكونغرس، الذي يقام تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، أنشطة علمية ومهنية، إلى جانب المعرض المُصاحب الذي يوفر أكثر من 60 منصة عرض، في بيئة علمية وتفاعلية تتيح تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات المهنية والدولية.

ويستعرض البرنامج مجموعة واسعة من المحاور والتخصصات المرتبطة بالطب العسكري والجاهزية الصحية، تشمل حماية صحة القوات والجاهزية الطبية الفردية، والرعاية الجراحية والإصابات والحروق، والصحة النفسية والمرونة، والصحة والأداء، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، والإخلاء والدعم الطبي الجوّي، والطب البيطري وطب الأسنان، والتمريض والمسعفين والصيدلة، إلى جانب الإدارة واللوجستيات الطبية العسكرية، وطب الكوارث، وطب الفضاء، والتطبيب عن بُعد ودعم القرار، والاستجابة الإنسانية والتعاون الطبي العسكري والمدني.

ويتضمن البرنامج أوراق عمل رئيسة تتناول الدبلوماسية الصحية العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودور الصحة في تعزيز المرونة الوطنية، وتكامل الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية، والابتكار الاستراتيجي ودمج الذكاء الاصطناعي في الطب، والاستعداد للأوبئة المستقبلية، والاستفادة من دروس الماضي.

ويجمع البرنامج بين الجلسات العلمية وحلقات النقاش المركّزة والورش التطبيقية وورش نقل المهارات، التي تشمل إزالة التلوث والرعاية الطبية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة الاستجابة للإصابات الجماعية، وإصابات الدماغ، والمهارات الجراحية المتقدمة للإصابات، إلى جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية في الميدان (POCUS)، والرعاية المطوّلة للمصابين، وتمارين الاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتقنيات التخدير الموضعي، ونقل الدم، وإدارة إصابات الحروق، والمهارات الأساسية للرعاية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، بما يُعزّز الجانب التطبيقي وتبادل الخبرات المتخصصة ضمن البرنامج.