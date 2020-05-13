عالم أوبئة يحذّر من التسرع في رفع القيود

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حذّر عالم الأوبئة، أنتوني فاوتشي، الذي يستشيره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يومياً حول أزمة «كوفيد-19»، مجلس الشيوخ، أمس، من أن الولايات المتحدة قد تشهد «وفيات ومعاناة يمكن تفاديها»، إذا رفعت البلاد بسرعة القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز».

وصرح فاوتشي مساء الإثنين للصحيفة الأميركية قائلاً «الرسالة الرئيسة التي أود نقلها هي مخاطر إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قبل الأوان».

وأضاف «إذا لم نحترم المراحل في التوصيات لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي، عندها نتعرض لخطر تفشي الوباء عبر البلاد».

وتابع فاوتشي، البالغ من العمر 79 عاماً: «هذا لن يتسبب فقط بوفيات ومعاناة يمكن تفاديها، بل سيؤخرنا في البحث عن سبيل للعودة إلى حياة طبيعية».

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