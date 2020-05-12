فيروس كورونا يصيب المتحدث باسم الرئيس الروسي

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد فحص أجراه وتبين أنه إيجابي، مشيرا إلى أنه يعالج في المستشفى، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء روسية.



وقال ديميتري بسكوف، بحسب ما أوردت وكالات تاس وإنترفاكس وريا نوفوستي: "نعم أنا مريض، وأخضع للعلاج".



ونسبت وكالة تاس إلى بيسكوف قوله إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس فلاديمير بوتين شخصيا كانت قبل شهر. ويقول الكرملين إن صحة بوتين تحظى بمراقبة صارمة وإنه يحصل على أفضل ما لدى روسيا من علاج.

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