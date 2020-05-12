عامل واحد يصيب 533 آخرين بـ «كورونا» في غانا

المصدر: أكرا - رويترز

قال رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، إن عاملاً في مصنع للأسماك بمدينة تيما المطلة على المحيط الأطلسي أصاب 533 عاملاً آخرين في المصنع نفسه بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي، ولكنها لم تذكر تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع، أو ما إذا كانت إجراءات السلامة مطبقة هناك. وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ تم الإبلاغ للمرة الأولى عن الجائحة في ذلك البلد في منتصف مارس الماضي، إلى 4700 حالة، فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب إفريقيا. وقال الرئيس الغاني إن 22 شخصاً توفوا نتيجة أسباب لها صلة بـ«كورونا» في حين تعافى 494 شخصاً.

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