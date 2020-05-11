«صفر» إصابات جديدة بـ «كورونا» في فلسطين لليوم الثالث

المصدر: القدس المحتلة - وام

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، إنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين، لليوم الثالث على التوالي، وأن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية جيدة، مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الإجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء القفازات والكمامات.

وأضافت كيلة أن تخفيف الإجراءات الاحترازية مرتبط بالالتزام بإجراءات السلامة العامة، مؤكدة أن الطواقم الصحية على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الأخضر بمناسبة حلول عيد الفطر، لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news