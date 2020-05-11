سعال أميركي يتسبب في بؤرة "كورونا" جديدة

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تمكنت السلطات الصحية في كاليفورنيا من تحديد إصابات جماعية بفيروس كورونا خلال حفل عيد ميلاد بالولاية، حضره بين 30-40 شخصا، حسب وسائل إعلام أميركية.

وقالت السلطات في منطقة باسادينا جنوبي الولاية إن عمليات التتبع أظهرت أن "المريض صفر"، أي مصدر العدوى، كان شخصا يسعل خلال الحفل من دون لبس كمامة، كما أن الحضور أنفسهم لم يلتزموا بتدابير الوقاية الاجتماعية من المرض، ولهذا السبب "انتشر كوفيد 19 بين الحاضرين"، حسب السلطات.

ومن خلال عمليات التتبع، تمكن المحققون من التعرف على أكثر من خمس حالات مؤكدة بالفيروس بين المجموعة، فضلا عن عديدين آخرين "مريضين جدا"، حسب ليزا ديرديريان، المتحدثة باسم مدينة باسادينا، التي قالت "لقد شجعتهم إدارة الصحة العامة في باسادينا على الفحص، لكن ليس لديها سلطة لإجبارهم".

وتتزامن هذه الحادثة مع انتشار حفلات سميت بـ"حفلات كورونا"، القصد منها تعمد الإصابة بالفيروس، ما دفع بعض المسؤولين الأميركيين إلى إصدار تحذيرات وصفوا فيها الفكرة "بالخطيرة التي تعرض الناس إلى الموت.. وتبطئ من جهود إعادة الفتح التدريجي".

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