كوريا الشمالية تنتهي من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكرت صحيفة في كوريا الجنوبية أن «كوريا الشمالية قامت بتصنيع العديد من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات».

وقالت صحيفة «دونج-أيه ألبو» نقلاً عن مصدر لم تسمه بالحكومة الأميركية، إن السلطات الأميركية رصدت تجميع والانتهاء من صواريخ باليستية عابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم ساوث بيونغان، حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في عام 2017. وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأميركية لاحظت أيضا وجود «وحدات نقل ورفع ومنصات إطلاق».

وفي تقرير إعلامي كوري شمالي، صدر في الأول من يناير الماضي، أعلن الزعيم كيم جونغ أون، أنه سيدشن «سلاحاً جديداً قريباً».

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