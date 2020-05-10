المتحدثة باسم بنس تخضع لفحص كشف إصابتها بـ «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

خضعت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسمية، في ثاني إصابة تسجل هذا الأسبوع في البيت الأبيض.

وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة «إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي». والمتحدثة هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس ومهندس سياسته المعادية للهجرة.

وكان مسؤول أميركي كبير صرح لصحافيين بأن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها. وبعد ذلك، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريين إلى موظفة تدعى «كايتي»، موضحاً أنها تعمل «في العلاقات مع الصحافة».

وأكدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أميركية عدة بأن الموظفة هي كايتي ميلر التي كانت حاضرة في اليوم السابق خلال حفل شارك فيه دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا، إضافة إلى زوجة مايك بنس.

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