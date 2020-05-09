كوريا الشمالية تنتهي من تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات

المصدر: سول - د ب أ

ذكرت صحيفة في كورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت بتصنيع العديد من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.

وقالت صحيفة "دونج-أيه ألبو" نقلا عن مصدر لم تسمه بالحكومة الأميركية، إن السلطات الأمريكية رصدت تجميع والانتهاء من صواريخ باليستية عابرة للقارات في مصنع للسيارات في إقليم ساوث بيونجان حيث أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية في عام 2017.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأميركية لاحظت أيضا وجود "وحدات نقل ورفع ومنصات إطلاق".

وقال المصدر للصحيفة إن الولايات المتحدة مازالت تراقب التطورات المستقبلية وتستكشف العديد من الاحتمالات مثل اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات أو إقامة عرض عسكري كاستعراض للقوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيونغ يانغ قد تحاول الإقدام على أعمال استفزازية قبل يوليو.

وفي تقرير إعلامي كوري شمالي صدر في الأول من يناير الماضي، أعلن الزعيم كيم جونغ أون أنه سوف يدشن "سلاحا إستراتيجيا جديدا" قريبا، ما يزيد من مخاوف الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالسياسة الخارجية في عام الانتخابات.

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