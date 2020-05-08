ترامب: «كورونا» أسوأ من هجمات بيرل هاربر و11 سبتمبر

المصدر: واشنطن ■وكالات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا بأنه أسوأ من هجمات «بيرل هاربر» أو 11 سبتمبر عام 2001. وقال ترامب: «كورونا بالفعل أسوأ هجوم تعرضنا له على الإطلاق، وأسوأ من بيرل هاربر»، في إشارة إلى الهجوم الياباني المفاجئ ضد قاعدة عسكرية أميركية في هاواي عام 1941، والذي دفع أميركا إلى دخول الحرب العالمية الثانية. وأضاف ترامب أن كورونا أيضاً أسوأ من الذي حدث لمركز التجارة العالمي في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001.

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