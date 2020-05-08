سلطنة عمان: «كورونا» ينتشر.. وبسرعة

المصدر: عواصم ■وكالات

أكد وزير الصحة في سلطنة عمان، أحمد السعيدي، أمس، أن فيروس كورونا المستجد لايزال ينتشر وبسرعة، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن السعيدي قوله، خلال المؤتمر الصحافي السادس للجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار «كورونا»، إنه خلال شهر رمضان لوحظ في الكثير من المحافظات التجمعات والخروج غير المبرر، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ولفت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة 68 حالة، منها 22 في العناية المركزة، مشيراً إلى أن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ 106.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت في وقت سابق تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 15 حالة لعمانيين، و40 لغير عمانيين، ليرتفع

إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2958 حالة، والوفيات إلى 14. وأشارت الوزارة إلى أن 980 مصاباً قد تماثلوا للشفاء.

وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5505 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 183 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 107 إصابات، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 2124 حالة.

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