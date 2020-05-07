إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا المستجد

المصدر: كابول - د. ب.أ

أعلن المتحدث باسم وزير الصحة الأفغانى مساء اليوم الخميس، أن الوزير فيروز الدين فيروز أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث أن أعراضا ظهرت على الوزير لأيام عدة وكان في الحجر الصحي بالفعل قبل إجراء الفحص.

وتم تسجيل حوالي 3500 إصابة بالفيروس حتى الآن في أفغانستان، حيث تم إجراء عدد قليل للغاية من الفحوصات. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أكبر بكثير.

وعاد بالفعل أكثر من 270 ألف أفغاني منذ بداية العام إلى بلادهم من إيران المجاورة، التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

وتعاني أفغانستان بعد أربعة عقود من الحرب والأزمات من عجز طبي. وهناك نقص في الأفراد والمعدات في العديد من الأماكن وسط أزمة فيروس كورونا.

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