مصر: إجراءات جديدة بشأن "كورونا" بعد رمضان وعقوبات للمخالفين

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولى، في مؤتمر صحافى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن أرقام الإصابات بكورونا حتى الان في نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التي سيتم إتباعها مع فرض عقوبات لأي مخالفة لهذه الإجراءات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.

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