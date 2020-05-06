الصين: بومبيو لا يملك دليل على أن فيروس كورونا مصدره مختبر

المصدر: بكين - أ ف ب

أكدت بكين، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرّب فيروس كورونا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".

وكان بومبيو قد قال يوم الأحد الماضي، إن هناك عددا هائلا من الأدلة على أن الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان بوسط الصين حيث ظهر للمرة الأولى في نهاية العام الماضي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ ردا على ذلك الاتهام، إن "بومبيو تحدث مرات عدة لكنه لا يستطيع تقديم أدلة".

وأضافت: "لماذا؟ لأنه لا يملك أيا منها"، مشددة على أن مصدر المرض مسألة يجب أن تترك للخبراء العلميين "بدلا من سياسيين يكذبون باسم ضرورات السياسة الداخلية"، بحسب وصفها.

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