الوضع الوبائي جراء «كورونا» في العراق «سيئ وخطر جداً»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق، جاسم الفلاحي، بأن معظم الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد التي شهدتها البلاد، أخيراً، ناتجة من التجمعات البشرية، خصوصاً مراسم العزاء، وأن الوضع الوبائي في العراق سيئ وخطر جداً. وقال الفلاحي لصحيفة «الصباح» الحكومية، الصادرة أمس، إن «معظم حالات الإصابات الأخيرة ناتجة من التجمعات البشرية في مراسم العزاء، وهو دليل عدم وعي كافٍ لدى المواطنين».

وأضاف: «إلى الآن، فإن جائحة (كورونا) وباء على مستوى العالم».

وحذر من أن «الوضع الوبائي في العراق خطر جداً، ونحتاج في هذه المرحلة الخطيرة إلى تكاتف وتعاون الجميع».

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