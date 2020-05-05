وزيرة الهجرة المصرية: لا نفرق بين أبنائنا في المالديف أو الكويت

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن وضع خطة الإجلاء للعالقين بالخارج ليست من مهام وزارة الهجرة، بل تقوم بها لجنة رفيعة المستوي بقيادة رئيس الوزراء وتشارك بها وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران.



وقالت الوزيرة في رسالة لأبناء مصر بالخارج: "لا نفرق بين أبنائنا سواء في المالديف أو الكويت، أو غيرهم؛ فمثلما تتحرك الدولة لنجدة عامل تعرض للظلم وتتابع مطالب فتح إجازات العاملين بالخارج تتحرك لنجدة العالقين في جزر بعيدة"، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية المصرية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.



وعن تدخلها لإعادة فنانين، أكدت الوزيرة في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، تقديرها واحترامها للفن ورسالته السامية، وأنها لم تتدخل في موقع ومكان الحجر حيث إنه ليس من اختصاصات ولا سلطات وزارة الهجرة، بل هي مسئولية وزارة الصحة، التي تبذل مجهود كبير جدا خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.



وتابعت: "أقسمت أمام الرئيس على القيام بمهامي ولدينا قيادة تحاسبني ورئيس وزراء يراجع عملنا ومجلس نواب يراقب عملنا".

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