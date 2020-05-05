مصر تبدأ إجلاء 5300 من رعاياها في الكويت.. وتتهم مندسين بـ"إثارة البلبلة"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن الوزارة رفعت تقريرا يتضمن مطالب المواطنين المصريين بالكويت من مخالفي الإقامة إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث طمأنت المواطنين بالخليج، أن كل طلباتهم تم نقلها إلى اللجنة المعنية، والتي أضافت لجدول العودة من انتهت اقامتهم ومخالفي الإقامة والحالات الإنسانية، بالإضافة إلى العالقين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تفهم الظروف النفسية الصعبة للمصريين الموجودين داخل مناطق العزل بالكويت، داعية المواطنين المصريين إلى الثقة في الدولة، وقالت إن هناك جهود ضخمة وتنسيق داخل الدولة ومع السلطات في دولة الكويت، مؤكدة بدء تنفيذ خطة إعادة نحو 5 آلاف و300 من المواطنين المصريين في الكويت خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى رصد قيام مجموعات تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية بإثارة البلبلة والاندساس وسط المصريين، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.



وأكدت الوزيرة بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اهتمام القيادة السياسية بإعادة العالقين، وتأكيد الرئيس السيسي على أولوية حياة وصحة المواطنين وأهمية إعادتهم.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن المستجدات التي وصلت لغرفة العمليات المشكلة من الوزارة إضافة إلى الطلبات التي وصلت للسفارات المصرية في الخارج تم وضعها أمام اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وتابعت، أن وزارة الهجرة رصدت توجه من تيار يقوم بدفع الأمور للتصعيد علي مواقع التواصل الاجتماعي لتؤدي إلى اضطرابات بين المجموعات المقيمة داخل معسكرات العزل ما أدى إلى مشاهد غير مرغوب فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news