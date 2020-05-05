فنزويلا تعلن اعتقال أميركيَّين حاولا "غزوها" من البحر

المصدر: كراكاس - أ ف ب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت أميركيَّين "حاولا مع مجموعة من المرتزقة غزو فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو"، بحسب قوله.

وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أميركيَّين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاماً، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.



وكان المدّعي العام الفنزويلي اتّهم في وقت سابق أمس غوايدو بـ"التآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية لتجنيد مرتزقة بقصد شنّ هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي".

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